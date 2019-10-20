Şili'de gösteriler nedeniyle acil durum ilan edildi, hükümet metro zammında geri adım attı

20.10.2019 18:14

Metro ücretine yapılan zam protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle Şili'de, demokrasinin yeniden tesis edildiği 1990'dan bu yana en zor dönemlerden biri yaşanıyor.



Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalara dönüşen zam karşıtı gösterilerin şiddetlenmesi nedeniyle Santiago'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. "Acil durum" ilan edilen yerlere Valparaiso ve Concepcion şehirleri de eklendi. Euronews.com'da Görüntüle