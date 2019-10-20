Şili'de gösteriler nedeniyle acil durum ilan edildi, hükümet metro zammında geri adım attı

Şili'de gösteriler nedeniyle acil durum ilan edildi, hükümet metro zammında geri adım attı

Metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve perşembe günü şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin ve yağma olaylarının artmasıyla Şili, 1990'dan bu yana en zor dönemlerinden birini geçiriyor

20.10.2019 18:14
Şili'de gösteriler nedeniyle acil durum ilan edildi, hükümet metro zammında geri adım attı

Metro ücretine yapılan zam protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle Şili'de, demokrasinin yeniden tesis edildiği 1990'dan bu yana en zor dönemlerden biri yaşanıyor.


Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalara dönüşen zam karşıtı gösterilerin şiddetlenmesi nedeniyle Santiago'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. "Acil durum" ilan edilen yerlere Valparaiso ve Concepcion şehirleri de eklendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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