Şili'de gösteriler nedeniyle acil durum ilan edildi, hükümet metro zammında geri adım attı
Metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve perşembe günü şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin ve yağma olaylarının artmasıyla Şili, 1990'dan bu yana en zor dönemlerinden birini geçiriyor.
20.10.2019 18:12
Metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve perşembe günü şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin ve yağma olaylarının artmasıyla Şili, 1990'dan bu yana en zor dönemlerinden birini geçiriyor
Kaynak: Euronews.com