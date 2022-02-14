Son dakika haberleri: Şili'de Gaz Deposunda Yangın - Haberler
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Son dakika haberleri: Şili'de Gaz Deposunda Yangın

İhlas Haber Ajansı, Serkan Bayar - Güncel
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Son dakika haberler: - Şili'de gaz deposunda yangın Şili'nin başkenti Santiago'da gaz deposunda çıkan yangının ardından 500 kişi tahliye edildi.

- Şili'de gaz deposunda yangın

SANTİAGO - Şili'nin başkenti Santiago'da gaz deposunda çıkan yangının ardından 500 kişi tahliye edildi.

Şili'nin başkenti Santiago'da La Cisterna bölgesinde bulunan gaz deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin gelmesinin ardından yangın saatler sonra kontrol altın alınabildi. Santiago İtfaiye Şefi Jorge Molina Salas, "Yangının hemen kontrol altına alınamamasından dolayı çevrede oturan 500 kişinin tahliye edilmesi gerekti" dedi. Salas, yangında can kaybı ve yaralanma olmadığını, yalnızca çevrede bulunan birkaç evin yangından etkilendiğini belirtti.

Gaz deposunda çıkan yangının nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Şili'de Gaz Deposunda Yangın

Son dakika haberleri: Şili'de Gaz Deposunda Yangın

Son dakika haberleri: Şili'de Gaz Deposunda Yangın

İhlas Haber Ajansı / Serkan Bayar - Güncel

Santiago, İtfaiye, Yangın, Şili, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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