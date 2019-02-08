Şili'de Eski Genelkurmay Başkanı'na Gözaltı

Şili'de eski Genelkurmay Başkanı General Juan Emilio Cheyre, 1973'teki askeri darbenin ardından 24 kişiye işkence edilmesi olayına karışmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polis, emekli General Cheyre'yi, 1973'teki darbenin hemen ardından 24 mahkuma yönelik işkence olaylarına karıştığı iddiasıyla mahkeme talebiyle gözaltına aldı.

Mahkeme, kasım ayında, Şili'yi 1973-1990 yıllarında askeri rejimle yöneten General Augusto Pinochet'nin muhalifleri yakalayıp öldürme görevini verdiği "Ölüm Karavanı" adıyla bilinen askeri birliğin işlediği suçlara karışmaktan yargılanan General Cheyre'yi, La Serena kentindeki 15 solcu aktivistin öldürülmesinde dahli olduğu gerekçesiyle 3 yıl 1 gün ev hapsine mahkum etmişti.



Darbe döneminde genç bir subay olan Cheyre, Pinochet emrindeki önemli isimler arasında geliyordu.

Ülkede 2002-2006 yılları arasında genelkurmay başkanlığı yapan Cheyre, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Şili'de 11 Eylül 1973'te askeri darbeyle sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'yi deviren General Pinochet, yönetime el koymuştu. Pinochet'nin 17 yıl süren diktatörlük döneminde yaklaşık 3 binden fazla sivilin öldürüldüğü veya kaybolduğu, on binlerce kişinin işkence gördüğü ve 200 bin kişinin sürgün hayatı yaşadığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA