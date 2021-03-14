Şili'de buzlar altında kalan 2 askerin kalıntılarına 40 yıl sonra ulaşıldı

BUENOS Şili'de 1981 yılında helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden ve buzlar altında kalan 2 askerin kalıntıları, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Şili ordusundan yapılan yazılı açıklamada, başkent Santiago'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan, yüksekliği 5 bin kilometreyi aşan Cerro El Plomo dağında, 4 kişilik mürettebatıyla bir helikopterin 26 Kasım 1981'de düşmesi sonucu ölen ve o günden beri buzlar altında kalan 2 askerin kalıntılarına ulaşıldığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmaları, sivil bir helikopterin, bölgedeki buzulların erimesiyle ortaya çıkan helikopter enkazını bildirmesi üzerine 8 Mart'ta başladı.

Şili ordusuna mensup 38 uzmanın katıldığı operasyonda, 2 askerin kalıntılarına ulaşıldığı ve 4. askerin kalıntılarının bulunması için çalışmaların 17 Mart'a kadar süreceği bildirildi.

Helikopter kazasında ölen mürettebattan birisinin kalıntılarına, 1991 yılında bir dağcının haber vermesi üzerine ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik