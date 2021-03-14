Şili'de buzlar altında kalan 2 askerin kalıntılarına 40 yıl sonra ulaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şili'de buzlar altında kalan 2 askerin kalıntılarına 40 yıl sonra ulaşıldı

14.03.2021 05:09 | Son Güncelleme: 14.03.2021 05:13
Şili'de buzlar altında kalan 2 askerin kalıntılarına 40 yıl sonra ulaşıldı

BUENOS Şili'de 1981 yılında helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden ve buzlar altında kalan 2 askerin kalıntıları, bulunduğu yerden çıkarıldı.

BUENOS Şili'de 1981 yılında helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden ve buzlar altında kalan 2 askerin kalıntıları, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Şili ordusundan yapılan yazılı açıklamada, başkent Santiago'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan, yüksekliği 5 bin kilometreyi aşan Cerro El Plomo dağında, 4 kişilik mürettebatıyla bir helikopterin 26 Kasım 1981'de düşmesi sonucu ölen ve o günden beri buzlar altında kalan 2 askerin kalıntılarına ulaşıldığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmaları, sivil bir helikopterin, bölgedeki buzulların erimesiyle ortaya çıkan helikopter enkazını bildirmesi üzerine 8 Mart'ta başladı.

Şili ordusuna mensup 38 uzmanın katıldığı operasyonda, 2 askerin kalıntılarına ulaşıldığı ve 4. askerin kalıntılarının bulunması için çalışmaların 17 Mart'a kadar süreceği bildirildi.

Helikopter kazasında ölen mürettebattan birisinin kalıntılarına, 1991 yılında bir dağcının haber vermesi üzerine ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Hakan Yılmaz Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ünal Karaman Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şili'de buzlar altında kalan 2 askerin kalıntılarına 40 yıl sonra ulaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 05:15:02. #1.16#
title