Şili'de bir kilise yakıldı
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Şili'de bir kilise yakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şili'nin Araucania bölgesinde bir kilise kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı.

Şili'nin Araucania bölgesinde bir kilise kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı.

Şili'nin La Araucania bölgesinde Padre Las Casas ve Cunco kentlerini bağlayan yol üzerinde bulunan bir kilise kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. İtfaiyenin kiliseye zamanında ulaşamaması nedeniyle yangının kontrol altına alınamaması sonucu kilise tamamen tahrip oldu. Görgü tanıkları kilisenin kasıtlı olarak yakıldığına yönelik iddialarda bulunurken, son zamanlarda bölgede kamyonlar, polis karakolları ve çok sayıda evin zarar görmesine neden olan bir dizi saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Villarrica Piskoposluğunun San Antonio de Padre Las Casas Bölgesi'ne bağlı kilise 1999 yılında açılmıştı.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin yerli topluluğu Mapuche'lerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olan Araucania'da son haftalarda benzer saldırılar gerçekleştirilirken, saldırılarda kamyonlar, polis karakolları ve çok sayıda ev zarar gördü. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümeti, bölgedeki durum hakkında "terörizm" nitelendirmesi yaparken, Mapuche yerli topluluğunu da terörizme yardım etmekle suçladı.

(Serkan Bayar/İHA)

Şili'de bir kilise yakıldı
Şili'de bir kilise yakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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