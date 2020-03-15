Şili'de barışçıl protestolar çatışmaya dönüştü
Ülkede akşam saatlerine doğru barışçıl gösteriler şiddete dönüştü. Başkentin ara sokaklarında göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.
15.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:33
Şili'de hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Bu sefer başkent Santiago'da yapılan protesto gösterisi adeta karnaval havasında geçti. Bir grup genç, danslarla hükümeti protesto ederken, bazıları ise müzik aletleriyle sesini duyurmaya çalıştı.
Akşam saatlerine doğru barışçıl gösteriler şiddete dönüştü. Başkentin ara sokaklarında göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com