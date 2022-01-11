Şili'de alevler göçmen barınaklarını küle çevirdi: 15 yaralı

Şili'deki Laguna Verde kampında meydana gelen yangında en az 100 evin küle döndüğü ve 15'ten fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

Şili'nin Iquique şehrinde bulunan Laguna Verde kampında yaşanan büyük yangında en az 100 evin küle döndüğü, 400'den fazla kişinin evsiz kaldığı ve 15'ten fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

İskan ve Şehircilik Bakanı Felipe Ward tarafından yapılan açıklamada, "Aileler tahliye ediliyor. Etkilenenlerle iş birliği yapmak için uygun durumdayız" ifadelerine yer verildi.

SARI ALARM VERİLDİ

Birkaç saat içinde hızla yayılan alevler sonrasında, İçişleri Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI) sarı alarm verdi.

Düzensiz yerleşim yerlerinin ve zor koşulların alevlerin yayılmasına neden olduğu da öğrenilirken, itfaiye ekipleri yangınla mücadelede büyük uğraşlar verdi. Evlerin aşırı kalabalık olması, yerleşim yerlerine ulaşım yollarının dar olması ve su şebekesinin bulunmaması da alevlerin söndürülmesini zorlaştırdı.

Yetkililer yangının gün içinde kaydedilen aşırı sıcak hava nedeniyle meydana gelmiş olabileceği üzerinde dururken, can kaybı ya da ciddi bir yaralanmanın bulunmadığı da açıklandı. Binlerce göçmen için diğer şehirlere geçmeden önce geçici bir konaklama yeri olarak kullanılan kasabada, evsiz kalan 400'den fazla kişinin barınması için en az 2 okulun barınağa dönüştürüleceği belirtildi.

(Serkan Bayar/ İHA)