Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 110 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeyindeki Calama şehrinin 75 kilometre kuzeydoğusunda olduğunu açıkladı.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik