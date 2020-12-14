Şili'de 6 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

14.12.2020 19:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:26
Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 110 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeyindeki Calama şehrinin 75 kilometre kuzeydoğusunda olduğunu açıkladı.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (4)
Son dakika haberi: Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (4)
Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem (3)
Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem (3)
Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (3)
Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Nilgün Belgün Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Okan Buruk Burak Yılmaz Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Tüm Haberler Adana İzmir Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şili'de 6 büyüklüğünde deprem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 19:27:28. #1.14#
title