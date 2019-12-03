Şili'de 6 büyüklüğünde deprem
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Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzey sahilinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:20
Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi 'nin kuzey sahilinde 6 büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Şili'nin Peru ile sınırındaki Arica kentinin 38 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 32 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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