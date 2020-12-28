Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem
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Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem

28.12.2020 01:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 01:21
Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem

BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 10 kilometre derinlikte denizde meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin güneyindeki Corral bölgesinin 141 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi, şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmediğini, temel hizmetlerin ve altyapının olumsuz etkilenmediğini duyurdu.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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