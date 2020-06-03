Şili'de 6.8 büyüklüğünde deprem
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Şili'de 6.8 büyüklüğünde deprem

Şili'de Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili'de 6.8 büyüklüğünde deprem
03.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:23

Şili'de Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Deprem, Şili'nin Antofagasta kentinin doğusunda 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ülkenin kuzey bölgesinde yoğun hissedildiği, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.


Kaynak: DHA

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