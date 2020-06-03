Şili'de 6.8 büyüklüğünde deprem Şili'de Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili'de Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Deprem, Şili'nin Antofagasta kentinin doğusunda 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ülkenin kuzey bölgesinde yoğun hissedildiği, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Kaynak: DHA