Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

BUENOS Şili'nin Bio Bio bölgesine bağlı Arauco şehri açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 12,5 kilometre derinlikte meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Arauco şehrinin 81 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Denizde meydana gelen depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.