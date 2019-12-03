03.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:55

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili'nin merkezinden 37 kilometre uzaklıktaki Arica şehrinde 6.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yerin 39 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntıdan etkilenen ülkeler arasında Bolivya ve Peru bulunuyor. Depremin yerel saatle 08.46'da gerçekleştiği aktarıldı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (CSEM) depremin büyüklüğünü 6.1 olarak ABD Jeolojik Araştırme Merkezi (USGS) ise 6.0 olarak açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA