Şili'de 6.1 büyüklüğünde deprem
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Şili'de 6.1 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:55
Şili'de 6.1 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi 'de 6.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Şili'nin merkezinden 37 kilometre uzaklıktaki Arica şehrinde 6.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yerin 39 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntıdan etkilenen ülkeler arasında ve Peru bulunuyor. Depremin yerel saatle 08.46'da gerçekleştiği aktarıldı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (CSEM) depremin büyüklüğünü 6.1 olarak ABD Jeolojik Araştırme Merkezi (USGS) ise 6.0 olarak açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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