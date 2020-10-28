Şili'de 5.8 büyüklüğünde deprem
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Şili'de 5.8 büyüklüğünde deprem

28.10.2020 19:12 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:15
Şili'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Şili'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI) tarafından yapılan açıklamada, Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin Coquimbo bölgesinde bulunan La Higuera şehrinin 21 kilometre kuzeyinde ve 59 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından tsunami riski yapılmazken, yaralı, can veya mal kaybı olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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