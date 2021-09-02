Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Ulusal Sismoloji Servisi, 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Caldera'nın 80 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Yerin 15,10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Sarsıntının Atacama ve Coquimbo bölgelerinde de hissedildiği ve depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığı belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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