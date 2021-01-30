Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem
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Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem

30.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 30.01.2021 21:28
Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem

BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), denizde meydana gelen 60 kilometre derinlikteki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Iquique şehrinin 35 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

5,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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