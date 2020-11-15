Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem

BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI), Twitter hesabından, depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeyindeki Antofagasta bölgesine bağlı Socaire kasabasına yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Arjantin sınırında olduğunu ve 176.5 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Depremde can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik