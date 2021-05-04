Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şili Büyükelçisini kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şili Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şili Büyükelçisini kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Rodrigo E. Arcos Castro'nun eşi, çocuğu ve bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şili Büyükelçisini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Böyle kapanmaya can kurban! Milyon dolarlık yatlarıyla Bodrum'a demir attılar
Böyle kapanmaya can kurban! Milyon dolarlık yatlarıyla Bodrum'a demir attılar
Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Marmara'da denizin dibi zindana döndü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Hülya Avşar Serdar Ortaç
Spor Serdar Aziz Ünal Karaman Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şili Büyükelçisini kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:52:12. #1.14#

title