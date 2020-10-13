Şili, Bolivya ve Guatemala'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Şili, Bolivya ve Guatemala'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

13.10.2020 22:03 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:06
Şili, Bolivya ve Guatemala'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 396'ya, Bolivya'da 8 bin 326'ya ve Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 3 bin 410'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 396'ya, Bolivya'da 8 bin 326'ya ve Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 3 bin 410'a yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 396'ya çıktı.

Ülkede vaka sayısı 1392 artışla 484 bin 280'e, iyileşenlerin sayısı ise 456 bin 499'a ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 18 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 326'ya yükseldi.

Vaka sayısının 121 artarak 138 bin 695'e çıktığı Bolivya'da, bugüne kadar 101 bin 523 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 23 artarak 3 bin 410'a, vaka sayısı da 554 artışla 98 bin 380'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 87 bin 744 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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