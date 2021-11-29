Şili, 7 Afrika ülkesinden gelen yabancıların ülkeye girişini yasakladı

BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle ülkede ikamet etmeyen ve son 14 günde 7 Afrika ülkesinden gelenlerin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 14 günde Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini ve Mozambik'te bulunmuş, Şili'de ikamet etmeyen yabancıların, 1 Aralık'tan itibaren ülkeye giremeyeceğini açıkladı.

Bu ülkelerden gelen, Şili'de ikamet eden yabancılar ile Şili vatandaşlarının ülkeye girişte PCR testi yaptırmaları ve negatif test sonucuyla aşı kartı olsa bile en az 7 gün karantinada kalmaları gerekecek.

PCR testi pozitif çıkan ve Omicron varyantı taşıdığından şüphelenilen kişilerin, yetkililerin gösterdiği yerlerde karantinaya gireceği duyuruldu.

Şili'de kısıtlama uygulanan ülkelerden gelmeyen yabancıların ülkeye girişine, Sağlık Bakanlığının onayladığı aşılardan olması ve son 72 saatte negatif sonuçlanan PCR testi göstermesi şartıyla izin veriliyor.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de, 38 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 1,7 milyon kişide görüldü.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri

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