Şilespor özkaynağa yatırım yapıyor
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Şilespor özkaynağa yatırım yapıyor

Şilespor özkaynağa yatırım yapıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

1'inci Amatör Lig takımlarından Şilespor, özkaynak çalışmalarına ağırlık veriyor.

1'inci Amatör Lig takımlarından Şilespor, özkaynak çalışmalarına ağırlık veriyor.

Şilespor Kulübü Başkanı Tanju Altınay, yeni sezonda yeni yapılanma doğrultusunda gençlerle lige girmeyi düşündüklerini ve bu yönde altyapı çalışmalarına başladıklarını belirtti.Teknik direktör Hasan Hız ve yardımcısı Umut İzzet Aydın ile A takım için anlaşan Şilespor'da altyapı koordinatörlüğü görevine ise Murat Kalyoncu, Kadir Negiş ve Serdar Kayra getirildi. Yönetim Kurulu scout olarak Hüsnü Apaydın'a görev verirken, fizyoterapist olarak ise Yusuf Saitoğulları'nı görevlendirdi. Şilespor Kulübü'nün müdürlüğünü de 22 yaşındaki Emirhan Aksu yürütüyor.


Şilespor özkaynağa yatırım yapıyor
Şilespor özkaynağa yatırım yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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