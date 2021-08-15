Şilespor, 'Gençliğe Yatırım, Geleceğe Yatırım' mottosuyla yola çıkıyor

Şilespor Kulübü Başkanı K. Tanju Altınay, yeni sezona genç futbolcularla giriş yapmayı düşündüklerini söyledi.

Şilespor Kulübü Başkanı K. Tanju Altınay, yeni sezona genç futbolcularla giriş yapmayı düşündüklerini söyledi.

Bu sene 1. Amatör Lig'de yer alacak olan Şile'nin köklü kulübü Şilespor, özkaynak çalışmalarına ağırlık veriyor. Şilespor Kulübü Başkanı K. Tanju Altınay, yeni sezonda yeni yapılanma doğrultusunda gençlerle lige girmeyi düşündüklerini ve bu yönde altyapı çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Tecrübeli teknik direktör Hasan Hız ve yardımcısı Umut İzzet Aydın ile A takım için anlaşan Şilespor, özkaynak yapılanmasında altyapı koordinatörleri olarak Murat Kalyoncu, Kadir Negiş ve Serdar Kayra'yı göreve getirdi. Yönetim kurulu, scout olarak Hüsnü Apaydın'la anlaşırken, futbolcu sağlığına da önem vererek Fizyoterapist Yusuf Saitoğulları ile el sıkıştı. Şilespor kulübü müdürlüğünü 22 yaşındaki Emirhan Aksu yürütüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı