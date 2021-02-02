Silento kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Silento hayatı nedir?

Silento kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Silento hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SİLENTO KİMDİR?

Richard Lamar Hawk, 22 Ocak 1998 doğumlu Silentó adı ile bilinen Amerikalı rapçi. "Watch Me (Whip/Nae Nae)" isimli çıkış yaptığı parça ile bilinir. Aynı parça ile Billboard Hot 100'de üçüncü sıraya yükseldi.

KARİYERİ

Silentó'nun Bolo Da Producer ile birlikte yaptığı çıkış parçası olan "Watch Me (Whip/Nae Nae)", 25 Haziran 2015 tarihinde YouTube kanalı üzerinden sunuldu. Yaklaşık bir haftanın bitiminde 2.5 milyon kişi tarafından izlenerek büyük ilgi gördü. Nisan 2015'te, Silentó'nun parçası video klip ile Capitol Records bünyesinde gösterime sunuldu. Billboard Hot 100'de üçüncü sıraya kadar çıktı. Silentó, Black-ish oyuncu kadrosu ile birlikte BET Awards'da Haziran 2015 performans sergiledi.