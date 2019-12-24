Şile yolunda trafik kazası: 1'i ağır 12 yaralı
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Şile yolunda trafik kazası: 1'i ağır 12 yaralı

İETT otobüsünün Çekmeköy'de şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

24.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:14
Şile yolunda trafik kazası: 1'i ağır 12 yaralı

İETT otobüsünün 'de şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

yolunda istikametine seyir halinde olan 34 TP 7162 plakalı otobüs yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kazanın verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ümraniye istikametinde yoğun trafik oluştu.

Otobüsü kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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