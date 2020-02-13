Şile yolunda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı: 1 ölü 2 yaralı (1)
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Şile yolunda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı: 1 ölü 2 yaralı (1)

ÇEKMEKÖY Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı.

13.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:43
Şile yolunda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı: 1 ölü 2 yaralı (1)
ÇEKMEKÖY Şile Yolu Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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