Şile yolunda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı: 1 ölü 2 yaralı (1)
ÇEKMEKÖY Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı.
13.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:43
ÇEKMEKÖY Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA