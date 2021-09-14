Şile yolunda kamyonun kasasından dökülen parçalar paniğe neden oldu

Şile yolunda seyir halindeki kamyonun üzerine örtülü branda açılınca kasadaki karton ve kağıt parçaları bir anda yola saçıldı. Kamyonun arkasında ilerleyen otomobil sürücüsü panik yaşadı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Şile yolunda yaşandı. Yolda seyir halinde olan bir kamyonun damperinin üstüne serilen branda yolda bir anda açıldı. Brandanın açılmasıyla kasada bulunan karton ve kağıt parçaları yola saçıldı. Kamyonun arkasında seyir halinde olan otomobilin sürücüsü de aracına gelen parçalar nedeniyle panik yaşadı. Olası bir kazanın yaşanmadığı olay, araç içi kameraya yansıdı. - İSTANBUL

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