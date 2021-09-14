Şile yolunda ilerleyen kamyonun kasasından dökülen parçalar paniğe neden oldu - Haberler
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Şile yolunda ilerleyen kamyonun kasasından dökülen parçalar paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şile yolunda ilerleyen kamyonun kasasından dökülen parçalar paniğe neden oldu Şile yolunda ilerleyen kamyonun kasasına örtülü branda açılınca, kasada bulunan karton ve kağıt parçaları bir anda yolu saçıldı.

Şile yolunda ilerleyen kamyonun kasasından dökülen parçalar paniğe neden oldu

İSTANBUL - Şile yolunda ilerleyen kamyonun kasasına örtülü branda açılınca, kasada bulunan karton ve kağıt parçaları bir anda yolu saçıldı. Kamyonun arkasında ilerleyen otomobil sürücüsü panik yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Şile yolunda yaşandı. Yolda seyir halinde olan kamyonun damperinin üstüne serilen branda yolda hız nedeniyle bir anda açıldı. Brandanın açılmasıyla kasada bulunan karton ve kağıt parçaları yola saçıldı. Kamyonun arkasında seyir halinde olan otomobilin sürücüsü de aracına gelen parçalar nedeniyle panik yaşadı. Olası bir kazanın yaşanmadığı olay araç içi kameraya yansıdı.

Şile yolunda ilerleyen kamyonun kasasından dökülen parçalar paniğe neden oldu

Şile yolunda ilerleyen kamyonun kasasından dökülen parçalar paniğe neden oldu

Şile yolunda ilerleyen kamyonun kasasından dökülen parçalar paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Son Dakika Haberleri
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