Şile yolunda hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı (1)
ŞİLE Yolu Ömerli Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında hafriyat kamyonu ile bir su tankeri kafa kafaya çarpıştı.
11.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:09
ŞİLE Yolu Ömerli Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında hafriyat kamyonu ile bir su tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kazada su tankerinin şoförü bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonunun şoförü ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralı şoförü sıkıştığı yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA