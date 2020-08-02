Şile yolunda bayram yoğunluğu devam ediyor
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Şile yolunda bayram yoğunluğu devam ediyor

KURBAN Bayramı'nın üçüncü gününde de çok sayıda İstanbullu, Şile'ye akın etti.

Şile yolunda bayram yoğunluğu devam ediyor
02.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:09
KURBAN Bayramı'nın üçüncü gününde de çok sayıda İstanbullu, Şile'ye akın etti. Şile yolunda yer yer trafik yoğunluğu yaşanırken, plaj girişlerinde ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilini Şile'de geçirmek isteyen İstanbullular yollara düştü. Sabah saatlerinden itibaren Şile'ye gelen vatandaşlar, trafiğe neden oldu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de Şile yolunda denetim gerçekleştirdiği görüldü.  Ailesi ve arkadaşlarıyla hazıklıklarını yapıp Ayazma Plajı'na günübirlik tatile gelen kimi vatandaş da, plajların otopark girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Otomobilini park edecek yer bulamayan bazı vatandaşlar, araçlarını kaldırımlara çekti.

"AKŞAMDAN GELMEDİĞİMİZE PİŞMANIZ"

Çocuklarıyla tatil yapmak için Şile'ye Sultanbeyli'den geldiklerini ifade eden Hakan Yazlı, "Çocuklar eğlensin, tatil yapalım diye günübirlik geldik. Aslına bakarsanız yol biraz yoğundu. Burası da kalabalık, bakacağız yer var mı, yok mu diye. Biz aslında pişmanız akşamdan gelmediğimiz için. Genelde akşamları geliyorduk. Programımız uymadığı için bu sabah atladık geldik" dedi.

"BİR BUÇUK SAATTİR BEKLİYORUZ"Plajın otopark kuyruğunda bekleyen Ertuğrul Öztürk ise, "Bir buçuk saattir plaja girmek için bekliyoruz. Arabada çocuklar var, buradan oraya nasıl yürüyecekler? O zaman desinler ki baştan burası dolu, beklemeyin" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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