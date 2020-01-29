: Şile yolu'nda trafik kazası 2 yaralı

29.01.2020 08:26 | Son Güncelleme: 29.01.2020 08:28

Ümraniye Şile Yolu'nda seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle trafik oluştu.

Kaza 07.00 sıralarında Şile Yolu Ümraniye Mevkii'nde meydana geldi. Üsküdar istikametine ilerleyen Salih D. yönetimindeki 34 GE 8852 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Otomobil taklalar atarken içinde bulunanlar yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan sürücü Salih D. ve Hakan D.'ye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürülürken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından trafik normal döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu