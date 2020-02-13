Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 1 ölü, 2 yaralı
Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı.
13.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:03
Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.
Kaynak: DHA