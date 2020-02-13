Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 1 ölü, 2 yaralı
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Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 1 ölü, 2 yaralı

Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı.

13.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:03
Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 1 ölü, 2 yaralı

Yolu Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 1 ölü, 2 yaralı
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