ŞİLE YOLU'NDA OTOMOBİL SEYİR HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI (1)
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ŞİLE YOLU'NDA OTOMOBİL SEYİR HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı.

13.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:35
ŞİLE YOLU'NDA OTOMOBİL SEYİR HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

Yolu Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü. 

Görüntü dökümü:

----------------Olay yeri-Yaralıların araçtan çıkarılması-Polis -İtfaiye -Ambulansların görüntüsü-Yaralıların ambulanslara konması-Hayatını kaybeden kişinin ambulansa konması

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
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