ŞİLE YOLU'NDA OTOMOBİL SEYİR HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI (1)
Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı.
13.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:35
Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.
Görüntü dökümü:----------------Olay yeri-Yaralıların araçtan çıkarılması-Polis -İtfaiye -Ambulansların görüntüsü-Yaralıların ambulanslara konması-Hayatını kaybeden kişinin ambulansa konması
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA