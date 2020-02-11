ŞİLE YOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU İLE SU TANKERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI (2)
Haberler » Güncel » ŞİLE YOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU İLE SU TANKERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI (2) - Haber

ŞİLE YOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU İLE SU TANKERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI (2)

Şile Yolu Ömerli Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında hafriyat kamyonu ile bir su tankeri kafa kafaya çarpıştı.

11.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:58
ŞİLE YOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU İLE SU TANKERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI (2)

Yolu Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında hafriyat kamyonu ile bir su tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kazada su tankerinin şoförü bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonunun şoförü ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralı şoförü sıkıştığı yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Görüntü dökümü:

--------------Olay yeri-Kamyonların görüntüsü

-ekiplerin çalışmaları


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler