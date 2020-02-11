ŞİLE YOLU'NDA 2 HAFRİYAT KAMYONU KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI (1)
Haberler » Güncel » ŞİLE YOLU'NDA 2 HAFRİYAT KAMYONU KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI (1) - Haber

ŞİLE YOLU'NDA 2 HAFRİYAT KAMYONU KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI (1)

Şile Yolu Ömerli Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı.

11.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:49
ŞİLE YOLU'NDA 2 HAFRİYAT KAMYONU KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI (1)

Yolu Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 şoför yaralanırken, olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları devam ediyor

Görüntü dökümü:

--------------Olay yeri-Kamyonların görüntüsü

-ekiplerin çalışmaları


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler