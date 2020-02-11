ŞİLE YOLU'NDA 2 HAFRİYAT KAMYONU KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI (1)

11.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:49

Şile Yolu Ömerli Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 şoför yaralanırken, olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları devam ediyor

Görüntü dökümü:

--------------Olay yeri-Kamyonların görüntüsü

-ekiplerin çalışmaları

Kaynak: DHA

- İstanbul