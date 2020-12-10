Şile Yıldızspor: 3-3
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Şile Yıldızspor: 3-3

10.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:15
Şile Yıldızspor: 3-3

STAT: Soma AtatürkHAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xx), Faruk Yağlı (xx)SOMASPOR: Muharrem Tunay (x) - Melih (xx), Oğuzhan (x), Uğur (xx) (Dk. 80 Mustafa x), Muhammed (xx), Onur (xx), Eren (xx) (Dk. 62 Erkul x), Enes (xx) (Dk. 88 Kadir), Özcan (xx) (Dk.

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xx), Faruk Yağlı (xx)SOMASPOR: Muharrem Tunay (x) - Melih (xx), Oğuzhan (x), Uğur (xx) (Dk. 80 Mustafa x), Muhammed (xx), Onur (xx), Eren (xx) (Dk. 62 Erkul x), Enes (xx) (Dk. 88 Kadir), Özcan (xx) (Dk. 88 Abdullah), Burak (xx) (Dk. 88 Armağan), Yasin (xx)ŞİLE YILDIZSPOR: Erşen (x) - Ahmet Hasan (xx), Ali (xx), Arda (x) (Dk. 84 Bartu), Cebrail (xx), Emre (x), Mert (x) (Dk. 77 Kerem Can xx), Muammer (x) (Dk. 70 Adem x), Mustafa (xx), Tahsin (xx), Raşit (xx)GOLLER: Dk. 1 Mert, Dk. 41 Tahsin, Dk. 90 (Pen) Raşit (Şile Yıldız) - Dk. 28 Özcan, Dk. 37 Muhammed, Dk. 45 Uğur (Somaspor)KIRMIZI KART: Dk. 83 Muhammed (Somaspor)SARI KARTLAR: Özcan, Burak, Oğuzhan (Somaspor) - Muammer, Adem, Cebrail, Tahsin, Ahmet Hasan (Şile Yıldızspor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Somaspor, 13'üncü haftada konuk ettiği Şile Yıldızspor'la son dakikada penaltıdan yediği golle 3-3 berabere kaldı. Konuk ekip maçın 1'inci dakikasında Mert'in golüyle öne geçerken, Somaspor bu gole 28'inci dakikada Özcan, 37'nci dakikada Muhammed'le cevap verdi. Şile Yıldızspor, 41'inci dakikada Tahsin'le eşitliği yakalasa da ilk yarıyı 45'inci dakikada Uğur'un golüyle Somaspor 3-2 öne kapattı. Maçın son dakikasında Şile Yıldızspor, penaltıdan Raşit ile 1 puanı kaptı. Liderliğe yükselme fırsatını kaçıran Somaspor 25 puana, Şile ekibi ise 20 puana ulaştı.


- Soma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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