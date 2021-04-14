Şile Yıldızspor: 1-0
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Şile Yıldızspor: 1-0

Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor
Şile Yıldızspor: 1-0

STAT: İzmir AtatürkHAKEMLER: Emre Korkmaz (x), Hicri Yıldırım (x), Enes Biroğlu (x)KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Anıl (xx) (Dk. 71 İlyas xxx), Fatih (xx), Metin (xxx), Ferdi (xx), Arif (x) (Dk. 71 Batuhan xxx), Harun (xxx), Namık Barış (x) (Dk. 59 Mustafa Değirmenci xx), Mustafa Aşan (xx) (Dk.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Emre Korkmaz (x), Hicri Yıldırım (x), Enes Biroğlu (x)KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Anıl (xx) (Dk. 71 İlyas xxx), Fatih (xx), Metin (xxx), Ferdi (xx), Arif (x) (Dk. 71 Batuhan xxx), Harun (xxx), Namık Barış (x) (Dk. 59 Mustafa Değirmenci xx), Mustafa Aşan (xx) (Dk. 37 Caner xxx), Özgür (xxx), Hakan Kuş (xxx)ŞİLE YILDIZSPOR: Erşen (x) - Lütfi Efe (x), Arda (xx), Onur (x) (Dk. 75 Berke x), Cebrail (xx), Reha (x) (Dk. 45+2 Ahmet Hasan x), Emre (xx), Ali (x), Cömert (x), Tahsin (x), Mehmet (xx) (Dk. 85 Kerem)GOL: Dk. 90+3 Hakan Kuş (Karşıyaka)MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Karşıyaka, Şile Yıldızspor'u Hakan Kuş'un 90+3'üncü dakikada attığı golle yendi, son 3 haftaya Play-Off iddiasını koruyarak girdi: 1-0. Kaf-Kaf, evindeki çok kritik son dakika galibiyetiyle puanını 40'a çıkarırken son 3 maç öncesi Play-Off hattıyla arasındaki farkı yeniden 3 puana indirdi.Karşıyaka Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, aylardır kötü gidişe engel olamayan takımını 5 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Takım kaptanlarından Cenk'i yıllar sonra sürpriz bir şekilde yedek bırakan Cezayir; Mustafa Değirmenci, Caner, İlyas ve sakatlığı bulunduğu açıklanan Doğukan'ın yerine Fatih, Harun, Arif, Özgür ve Anıl'ı yeniden 11'e monte etti.8'inci dakikada gelişen Karşıyaka atağında sol çaprazdan Ferdi'nin pasıyla ceza sahasına giren Özgür'ün şutu defansa çarpıp kornere çıktı.22'nci dakikada Anıl'ın sağdan ortasında top ceza sahasında top Şileli Ali'nin koluna çarptı. Karşıyakalılar penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.23'üncü dakikada ev sahibinden Özgür ceza alanına girer girmez vurdu, top üstten auta çıktı.75'inci dakikada soldan sıfıra inen Harun'un ortasını kale önünde Hakan Kuş kafayla ıskaladı.79'uncu dakikada Batuhan'ın ceza sahasında indirdiği topa Mustafa Değirmenci'nin sert şutu az farkla auta çıktı.90+3'üncü dakikada sağdan Caner'in ortasını arka direkte bomboş pozisyonda ağlara yollayan Hakan Kuş takımına galibiyeti getirdi: 1-0.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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