ŞİLE'YE HAFTA SONU AKINI
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ŞİLE'YE HAFTA SONU AKINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Havaların ısınmasıyla birlikte Şile'de otellere ilgi artarken, kısıtlama nedeniyle hafta sonu da oteller akına uğruyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte Şile'de otellere ilgi artarken, kısıtlama nedeniyle hafta sonu da oteller akına uğruyor.

Pandemiyle birlikte şehirden kaçarak temiz hava almak ve sakin bir hafta sonu geçirmek isteyenler Şile'yi tercih ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte bölgeye ilgi artarken, hafta sonu da oteller tamamen dolmaya başladı.

Günübirlikçiler hem Şile, Ağva otellerinde hem de bu bölgelerdeki restoranlarda kahvaltı yapıyor, yemek yiyor. Otel işletmecileri ve restoran sahipleri günübirlikçilerin işleri artırdığını belirterek, havaların ısınmasıyla ziyaretçi sayılarının artacağını belirtiyor.

GÜNÜBİRLİK ZİYARETE DE GELMEYE BAŞLADILAR

Otel işlemecisi İlayda Toprak, Şu anda yarı kapasite çalışmak zorundayız. Doluluk oranımız yarı kapasiteyi eşitliyor yani 39 odamız var, yarı kullanımı 20 ve biz 20 odanın 10'unu dolduruyoruz. 20 odada dolu oluyor ama havaya bağlı oluyor. Bu hafta yine iyiydi doluluk. Bu hafta, hafta sonu 20 odaya yakın dolu dedi. Bir diğer otel işletmecisi olan Fatma Gebeş Aydın, Havaların ısınması işlerimiz çok güzel etkiledi, daha yoğun olmaya başladık. Restoranların da açılmasıyla misafirlerimiz daha rahat ettiler, günübirlik ziyarete de gelmeye başladılar yavaş yavaş. Konaklayan misafirlerimize zaten belli bir alanımızı ayırmıştık, restoran misafirlerimizi de alıyoruz. Belli kurallara uyarak, gerekenleri yapmaya çalışıyoruz, misafir ağırlamaya, bir şekilde döndürmeye devam ediyoruz. Hafta içi yüzde 70-80, hafta sonu ful dolu olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri bütün odalarımız dolu geçiyor. Restoran olarak da bütün masalarımız rezervasyonlu ve dolu olarak geçiyor, işler iyi diye konuştu.

BURADA PANDEMİ OLAYI FAZLA OLMADIĞINDAN DOLAYI GÜNÜBİRLİKÇİLER GELİYORLAR

Kebap restoranı sahibi Bülent Kılavuz, Bir hafta sonları hava güzel olduğu zaman işler oluyor zaten. Diğer günler normal ama çok düşük. Şile'nin müşterisi İstanbul'un müşterisi. diye konuştu.

Restoran sahibi Ahmet Şahin, günübirlikçilerin havaların ısınmasıyla Şile'ye geldiğini, işleri yüzde 10 artırdığını belirterek, Önümüz Ramazan zaten, 2-2.5 ay daha sıkıntımız var. Ramazan'dan sonra beklentimiz işler açılır gibi gözüküyor. Burada pandemi olayı fazla olmadığından dolayı günübirlikçiler geliyorlar şeklinde konuştu.

ŞİLE'YE HAFTA SONU AKINI
ŞİLE'YE HAFTA SONU AKINI
ŞİLE'YE HAFTA SONU AKINI
ŞİLE'YE HAFTA SONU AKINI
ŞİLE'YE HAFTA SONU AKINI
ŞİLE'YE HAFTA SONU AKINI
ŞİLE'YE HAFTA SONU AKINI
ŞİLE'YE HAFTA SONU AKINI
ŞİLE'YE HAFTA SONU AKINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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