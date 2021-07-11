Son dakika haberi... ŞİLE UZUNKUM PLAJI'NDA ATLI POLİS DESTEKLİ DENETİM

Son dakika haberleri: MAVİ Bayraklı Şile Uzunkum Plajı'nda atlı polis birliklerinin de görev aldığı denetim yapıldı.

MAVİ Bayraklı Şile Uzunkum Plajı'nda atlı polis birliklerinin de görev aldığı denetim yapıldı. Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulması konusunda ve boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Sahildeki çocuklar, polislerin atını severken, bazı çocuklar da polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı