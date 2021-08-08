Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şile'de denize girmek yasaklandı
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şile'de denize girmek yasaklandı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şile'de denize girmek yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şile'de şiddetli rüzgarlar ve havanın sağanak yağışlı olması ihtimali üzerine denize girmek yasaklandı.

Şile'de şiddetli rüzgarlar ve havanın sağanak yağışlı olması ihtimali üzerine denize girmek yasaklandı. Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada "8 Ağustos Pazar günü saat 09.00 itibariyle gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Şile'de rüzgarlı hava ve sağanak yağış beklenmesi üzerine kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamayla saat 09.00 itibariyle gün boyu denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "08 Ağustos Pazar günü; rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Kaymakamlığımızca 08 Ağustos Pazar (bugün) saat 09.00 itibariyle gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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