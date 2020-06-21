Şile sahillerinde tatilci yoğunluğu Şile sahilleri tatilcilerin akınına uğradı.

Şile sahilleri tatilcilerin akınına uğradı. Ayazma, Kızlar Hamamı plajlarında gelenler yoğunluk oluşturdu, birçok kişinin koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafeye uymadığı gözlendi.

Can kurtaran ekipleri sık sık dalgalar ve çeken akıntı uyarıları yaparak, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Uyarılara rağmen bazı tatilcilerin can güvenliğini hiçe sayarak tehlikeli bölgelerde denize girmek istedikleri, ancak buna izin verilmediği görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA