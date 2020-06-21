Şile sahillerinde tatilci yoğunluğu
Şile sahilleri tatilcilerin akınına uğradı.
21.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:22
Şile sahilleri tatilcilerin akınına uğradı. Ayazma, Kızlar Hamamı plajlarında gelenler yoğunluk oluşturdu, birçok kişinin koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafeye uymadığı gözlendi.
- İstanbul
Can kurtaran ekipleri sık sık dalgalar ve çeken akıntı uyarıları yaparak, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Uyarılara rağmen bazı tatilcilerin can güvenliğini hiçe sayarak tehlikeli bölgelerde denize girmek istedikleri, ancak buna verilmediği görüldü.
- İstanbul
Kaynak: DHA