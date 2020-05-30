ŞİLE SAHİLLERİNDE NORMALLEŞME AYARI
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ŞİLE SAHİLLERİNDE NORMALLEŞME AYARI

ŞİLE SAHİLLERİNDE "NORMALLEŞME" AYARI (havadan görüntülerle)Şile Uzunkum plajında normalleşme adımları havadan görüntülendi.

30.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:46

ŞİLE SAHİLLERİNDE "NORMALLEŞME" AYARI (havadan görüntülerle)

Şile Uzunkum plajında normalleşme adımları havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, (DHA)- Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da plajlar açılıyor. Şile'de bulunan plajlar bu kapsamda sosyal mesafeye uygun olarak ayarlandı.

Koronavirüsle mücadelede normalleşme adımları atıldı. 1 Haziran'dan itibaren plajlar kullanıma açılacak. Şile'de plajlarda hummalı çalışmalar yapıldı. Plajlarda bulunan iki şezlong arası 60 santimetreye, şezlong grupları araları da 2 metreye çıkartıldı. Sosyal mesafeye göre ayarlanan şezlonglarda ayrıca hijyen malzemelerinin de bulunacağı öğrenildi. Plajlarda bulunan tuvalet ve duş alanları gibi ortak kullanım alanlarında ise çalışmalar devam ediyor. Şile Uzunkum plajında normalleşme adımları havadan görüntülendi.

'İKİ ŞEZLONG ARASI 60 SANTİMETRE"

Şile Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Tümay İmamoğlu, 'Bütün disiplinlere uyan bir plaj hazırlıyoruz. Hatta bütün Şile sahillerinde aynı disiplin çerçevesinde şekillendiriyoruz. Şu anda İstanbul'un tek mavi bayraklı plajındayız. Pandemi sürecinde şezlonglardaki sosyal mesafeler, şezlong araları 60 santimetre, grup şezlong araları 2 metre olmak üzere belirli düzenlemeler yapıyoruz. Her şezlongda hijyen malzemeleri, uyarı levhaları olacak. Tuvaletlerde, duşlarda, çeşitli her yerde değişik çalışmalar yapıyoruz şu anda" diye konuştu. Gelen vatandaşlara hoşgörülü olmaları konusunda ricada bulunan Tümay İmamoğlu, 'Misafirlerimizin eski alışkanlıklarından vazgeçmesi, Şile'nin denizinin tadını bizim ve devletimizin koyduğu kurallar çerçevesinde uygun şekilde, hoşgörüyle değerlendirmeleri" dedi.

"SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDECEK ŞEKİLDE İŞLETMELERİ UYARIYORUZ"

Şile'de bulunan plajlar hakkında bilgi veren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise, 'Yaklaşık 62 kilometrelik sahil hattımız var. Bu pandemi sürecinin uzun vakit almasından dolayı sıkıldılar. Biz de sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde işletmeleri uyarıyoruz. Takip ediyoruz, kontrol ediyoruz. Gerek işletmelerle, gerek kamu kurum ve kuruluşlarıyla, belediyemizin bütün birimleriyle şezlongların ve sahillerin uygun hale gelmesi için çalışıyoruz. 1 Haziran'da Allah nasip ederse Şile misafirlerini ağırlamaktan memnun olacaktır" şeklinde konuştu.

ŞİLE SAHİLLERİNDE NORMALLEŞME AYARI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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