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İstanbul, Şile, Güncel

Şile Sahili ve sokakları boş kaldı

İSTANBUL'un tatil merkezlerinden Şile'de cadde ve sokaklar, Şile sahili koronavirüs önlemleri nedeniyle insan yoğunluğu azaldı.

22.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:30
Şile Sahili ve sokakları boş kaldı
İSTANBUL'un  tatil merkezlerinden Şile'de cadde ve sokaklar, Şile sahili koronavirüs önlemleri nedeniyle insan yoğunluğu azaldı. Hafta sonları tıklım tıklım dolu olan sahilde az sayıda  güneşlenirken, Şile Limanı'nda da bazı kişiler "Evde kal" çağrılarına uymayanlar yürüyüş yaptı.

Havanın güzel olmasını fırsat bilen günübirlik bir grup tatilci Kızlar Hamamı Plajı olarak bilinen alanda kumların üzerinde yanındakiler ile oldukça yakın mesafede güneşlendi.  Şile Limanında açık havada onca uyarıya rağmen yürüyüş yapanlar oldu.  Evinden çıkarak sokak kedilerine mama veren  hayvansever bir kadın  "Evet sağlığımız için sokağa çıkmamamız lazım. Ancak sokak havyanlarının aç olduğunu bilerek kimse kusura bakmasın böyle bir durumda ben evde duramam" diye konuştu.

Şile Balıkçı Limanında sıkça rastlanan  balık ekmekçiler açık ama orada da neredeyse kimse birşey almaya gelmiyor.  Parklar ve yollar da boş. Balıkçı esnafı İrfan Kayacık,  "Bu yasakların hemen başında konulması lazımdı. Bir gün önce adeta izdiham vardı burada normal zaman böyle kalabalık olmazdı. Bizde anlamadık yasak var bu insanlar ne arıyor buralarda şaştık kaldık. Ayrıca belki de bilmiyoruz ama biz de risk altına girdik. Allah aşkına yasaksa yasak oturun evinizde" dedi. 

Şile merkezinde ve belli mahallelerinde bulunan müzikli restoranlar, barlar, kafeler ilk olarak kapanmış İçişleri Bakanlığının yeni genelgesiyle de lokanta, kafe, pastane ve benzeri yerleri sadece paket servis yapacakları  duyurulmuş, belediye de anonslarla sokağa çıkılmaması uyarılarında bulunmuştu. Dün gece yürürlüğe giren  65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması konusunda da  Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyarılar sürüyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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