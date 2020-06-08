ŞİLE SAHİLİ TATİLCİLERİN AKININA UĞRADI
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ŞİLE SAHİLİ TATİLCİLERİN AKININA UĞRADI

ŞİLE SAHİLİ TATİLCİLERİN AKININA UĞRADI KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır hafta sonları kısıtlamalarından dolayı evden çıkmayan vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesini fırsat bilerek Şile Sahili'ne akın etti.

ŞİLE SAHİLİ TATİLCİLERİN AKININA UĞRADI
08.06.2020 00:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 00:05


İSTANBUL - ŞİLE SAHİLİ TATİLCİLERİN AKININA UĞRADI

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır hafta sonları kısıtlamalarından dolayı evden çıkmayan vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesini fırsat bilerek Şile Sahili'ne akın etti.
Sahillerde vatandaşların kimisi sahilde güneşlenirken, kimisi ise denize girerek kulaç attı. Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Şile ayazma plajında yaşanılan yoğunluğa rağmen kumda bulunan işletmelere ait şezlongların boş olduğu vatandaşların kendilerine ait piknik sandalyelerini getirdikleri görüldü. Bazı vatandaşlar maskeli olarak yürüyüş yaparken, bazıları gölgelik alanlarda piknik yapmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar Şile Belediyesi'ne ait park ve yürüyüş alanlarında özel tasarlanmış çift kişilik bisiklete binerek eğlendiler.
CANKURTARAN EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA..
Her yaz sezonunda olduğu gibi Şile sahillerinde cankurtaran ekipleri vatandaşların can güvenliği için denizden ve karadan çalışmalarını bu yaz sezonunda da devam ettiriyorlar.

- Kırcalıistanbul

Kaynak: DHA

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