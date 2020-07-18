Şile plajlarında yoğunluk; sosyal mesafe uyarısı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şile plajlarında yoğunluk; sosyal mesafe uyarısı yapıldı

HAFTA sonları yoğunluğun yaşandığı ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı Şile plajlarını dolaşan zabıta ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Şile plajlarında yoğunluk; sosyal mesafe uyarısı yapıldı
18.07.2020 16:50 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:56
HAFTA sonları yoğunluğun yaşandığı ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı Şile plajlarını dolaşan zabıta ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı. 

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte pek çok İstanbullu Şile'ye akın ediyor. Uzunkum plajında bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken bazıları şezlonglarda güneşlendi.  Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı ve sosyal mesafe ile maske kurallarının  hiçe sayıldığı Şile plajlarında kurallara uyulması yönünde uyarılar yapıldı. Şile Belediyesi zabıta ekipleri Uzunkum plajında vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Plajdaki yoğunluk havadan da görüntülendi. 

"SOSYAL MESAFEYE UYUYORUZ"

Kadıköy'den Şile'ye gelen Hakan Ergen, "Biz Caddebostan'dan geldik. Günü birlik geldik. Koronavirüs endişesi var ama sosyal mesafeye uyuyoruz. Bütün hijyen kurallarına uyuyoruz" şeklinde konuştu. 

"AÇIK HAVADA BİR ŞEY OLMAZ"Ailesiyle denize gelen Murat Kahve, "Açık havada bir şey olmaz. Önemli olan kapalı alanda yakın olmamak. Şu an bu havada mümkün değil. Burada yakın olduğumuz kişilerle aynı evde kalıyoruz" diye konuştu. "KURALLARA RİAYET İSTİYORUZ"Şile Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, "İstanbul içinden ve dışından gelen tüm misafirlerimize iyi istirahatlar diliyorum. Hem ülkemiz hem dünya bir pandemi sürecinden geçiyor. Bundan daha büyük zorlukları geride bıraktık. Bilim insanlarımızın, bakanlığımızın ve il pandemi kurulumuzun almış olduğu kararlar doğrultusunda sosyal mesafeye, maske kuralına ve diğer kurallara uyulması gerekiyor. Biz de bunun takipçisiyiz. Geçirdiğimiz sıkı süreçten dolayı vatandaşlarımız sosyal aktivitelerden uzak kaldılar. Plajlarımız bizi davet ediyor. Biz vatandaşlarımızın daha fazla yararlanmasını istiyoruz. Lütfen kendi iyilikleri için ailelerinin, evlatlarının iyilikleri için ve topluma karşı sorumluluğumuz için kurallara riayet istiyoruz" şeklinde konuştu. 

"GELEN VATANDAŞLARIMIZIN DA UYARILARA DİKKAT ETMELERİ GEREKİYOR"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile'ye gelen vatandaşlara çağrıda bulundu. Ocaklı, "Pandemi sürecinde insanlar yeterince evlerinde vakit geçirdiler. Normalleşme süreciyle beraber Şile ve plajlar inanılmaz şekilde rağbet görmeye başladı. Biz de bütün birimlerle organize olarak Şile sahillerinde denetimi aksatmadan yürütüyoruz. Elimizden geldiğince sosyal mesafenin dikkate alınması konusunda gayret gösteriyoruz. Zabıtalarımız, jandarmalarımız sahillerde devamlı tur atıyorlar. Örnek bir çalışmaya imza atmaya çalışıyoruz. Önemli olan bir detay var. Gelen vatandaşlarımızın da uyarılara dikkat etmeleri gerekiyor. Hassasiyetimizi biz kendilerine özellikle ifade ediyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama onların da buna uyması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi 3. Sayfa
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı Magazin
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı Dünya
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi Dünya
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti 3. Sayfa
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Türk tır şoförü, Gürcistan polisine direndi ve aracındaki Türk kahramanların fotoğraflarını söktürmedi
Türk tır şoförü, Gürcistan polisine direndi ve aracındaki Türk kahramanların fotoğraflarını söktürmedi
Tutuklandığı iddia edilen menajer Ümit Akbulut'tan açıklama: İfade verdim, konu kapandı
Tutuklandığı iddia edilen menajer Ümit Akbulut'tan açıklama: İfade verdim, konu kapandı
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Erkan Akçay Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Ezgi Mola Acun Ilıcalı Huysuz Virjin
Spor Falcao Okan Buruk Burak Yılmaz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Çocuk Erkek Asker
Şu an buradasınız: Şile plajlarında yoğunluk; sosyal mesafe uyarısı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 17:12:13. #1.15#
title