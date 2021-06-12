ŞİLE PLAJLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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ŞİLE PLAJLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

ŞİLE PLAJLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi günü Şile plajları doldu.

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi günü Şile plajları doldu. Havanında güzel olmasını fırsat bilenler gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkarttılar. Sosyal mesafe kurallarının zaman zaman unutulduğu plajda, cankurtaranlar da  görev yaptı.

Şile'de bulunan halk plajındaki kalabalık koranvirüs salgını öncesindeki günlerini aratmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi günü şile ve çevresindeki plajları akına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren plajı dolduran İstanbullular gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkarttı. Kumsalda şemsiyelerin altında genellikle gruplar halinde oturan İstanbulluların  denize girdikleri anlarda ise zaman zaman sosyal mesafe kurallarını unuttukları görüldü. Bölgede çalışan cankurtaran ise gün boyu görev yaparak vatandaşları hem sosyal mesafe hem de fazla açılmaları konusunda uyardılar.  Havaların her geçen gün ısınmasıyla plajlardaki doluluğun önümüzdeki hafta sonlarında daha da artması bekleniyor. 

ŞİLE PLAJLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ŞİLE PLAJLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ŞİLE PLAJLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ŞİLE PLAJLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ŞİLE PLAJLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ŞİLE PLAJLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ŞİLE PLAJLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ŞİLE PLAJLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ŞİLE PLAJLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ŞİLE PLAJLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ŞİLE PLAJLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ŞİLE PLAJLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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