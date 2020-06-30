Şile plajları pazartesi bile yoğun
Haftanın ilk iş günü olmasına rağmen Şile'deki Ayazma Plajı vatandaşlarla doldu taştı.
30.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:03
Haftanın ilk iş günü olmasına rağmen Şile'deki Ayazma Plajı vatandaşlarla doldu taştı. Yoğunluk havadan da görüntülendi.
- İstanbul
Haftanın ilk iş gününde Şile plajlarındaki kalabalık dikkat çekti. Havaların da ısınmasıyla birlikte Ayazma Plajı'nda adeta hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Denize giren ve güneşlenen vatandaşların ise sosyal mesafe ile maske kuralına uymadığı görüldü.
- İstanbul
Kaynak: DHA