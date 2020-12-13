Şile paprika nasıl yapılır? 13 Aralık Masterchef yemekleri: Şile paprika (peynirli biber ısıtması) tarifi, malzemeleri
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Şile paprika nasıl yapılır? 13 Aralık Masterchef yemekleri: Şile paprika (peynirli biber ısıtması) tarifi, malzemeleri

13.12.2020 21:01 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:07
Şile paprika nasıl yapılır? 13 Aralık Masterchef yemekleri: Şile paprika (peynirli biber ısıtması) tarifi, malzemeleri

Masterchef yemeklerinde bu akşam Balkan mutfağından esintiler var. Birbirinden farklı yemeklerin yer aldığı bu akşamın sonunda bir kişi elenecek. Peki, Masterchef Şile paprika nasıl yapılır? Balkan mutfağı tarifleri! Şile paprika (peynirli biber ısıtması) tarifi, malzemeleri...

Ekranların sevilen yarışması Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam Masterchef'de eleme heyecanı var. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin 120. bölümündeBalkanlar mutfağının seçkin lezzetleri yapılıyor. Yapılanlar biri de Şile paprika oldu.

Bir bitki olan şile paprika, capsium, ya da biber, patlıcangillerden bir cins. Bu cinsin türleri, binlerce yıldır yetiştirildikleri Amerika kıtasına özgüdür. Caspium dünya çapında yetiştirilmekte ve birçok mutfakta kullanılmaktadır.

ŞİLE PAPRİKA MALZEMELERİ

1 kilo tatlı köy biberi ya da çarliston

1 Su bardağı kırıklı ve yarım yağlı beyaz peynir

1 kahve fincanı zeytinyağı

ŞİLE PAPRİKA NASIL YAPILIR?

Köy biberlerini kor ateşte közleyin.

Közlenmiş biberlerinizin kabuklarını güzelce soyun.

Orta büyüklükte bir sahana, uçları sahanın ortasında birleşecek şekilde yan yana sıkıca dizin.

Biberlerinizin üzerine önce peynirlerinizi her yanına gelecek şekilde serpiştirin.

Zeytinyağını da gezdirip kapağını kapatın.

Kısık ateşte peynirler eriyene kadar pişirin.

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