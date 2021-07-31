Şile otoyolunda ormanlık alana uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şile otoyolunda 27 metre sürüklenip takla atarak ormanlık alana uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şile otoyolunda 27 metre sürüklenip takla atarak ormanlık alana uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ömerli mevkii Şile istikametinde Emine Y. hakimiyetindeki 34 Z 6370 plakalı, otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje çıktı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil bir süre sürüklenip takla atarak ormanlık alana uçtu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkardığı sürücü Emine Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede aracın 27 metre sürüklendiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu